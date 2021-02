Twee ton cocaïne met bestemming België in beslag genomen in Costa Rica

In oktober 2020 namen de lokale autoriteiten al bijna drie ton cocaïne in beslag van een vrachtschip dat naar de haven van Antwerpen zou varen. De verdovende middelen, verdeeld in 2.903 verpakkingen van een kilo, werden toen ontdekt in een lading bananen. Vorig jaar werd door de Costa Ricaanse autoriteiten in totaal meer dan 16 ton cocaïne in containers in beslag genomen.

Ook dit jaar was het al raak: in januari ontdekte de Costa Ricaanse drugspolitie nog 110 kilo cocaïne verborgen in een lading ananassap op weg naar Spanje. Soms worden de zendingen pas in Europa onderschept. Het afgelopen jaar is in de haven van Antwerpen in totaal 65,48 ton cocaïne in beslag genomen, zo blijkt uit cijfers van de FOD Financiën Douane en Accijnzen.