Twee toeschouwers gedood bij crash tijdens autorally in Italië

Pentagon: "Luchthaven Kaboel nog steeds onder Amerikaan­se controle"

27 augustus Dat de luchthaven in de Afghaanse hoofdstad Kaboel in handen zou zijn van de taliban, is “fout”. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie vrijdag. “Ze controleren geen enkele toegangspoort. Ze hebben geen controle over de activiteiten op de luchthaven. Dat is nog steeds onder Amerikaanse controle”, aldus woordvoerder John Kirby. Eerder meldde een woordvoerder van de taliban dat ze controle hadden over verscheidene delen van de luchthaven van Kaboel.