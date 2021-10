Twee toeristen omgekomen bij schietpartij in Mexico tussen drugsbendes

Ravage door windhoos in Nederland­se Barend­recht, meer dan 250.000 Franse huishou­dens zonder stroom door storm Aurore

21 oktober Ook in Nederland en Frankrijk heeft het stormweer voor grote problemen gezorgd. In Barendrecht leidde een tornado tot gewonden. “Ik zal het beeld nooit vergeten, van mijn buurman met ontbloot bovenlijf, helemaal onder het bloed”, vertelt een getroffen inwoner aan de Nederlandse krant AD. In het noorden van Frankrijk, voornamelijk in Normandië, zitten meer dan 250.000 huishoudens zonder stroom.