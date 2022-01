Twee tieners opgepakt in onderzoek naar gijzeling synagoge Texas

Gijzelne­mer synagoge Texas was Brit, Biden rept van terreur­daad

De om het leven gekomen dader van een gijzeling in een synagoge in de Amerikaanse staat Texas was een Brit, bevestigt de FBI zondag na eerdere berichten in Britse media. Het gaat om de 44-jarige Malik Faisal Akram. De gijzelnemer was dood aangetroffen nadat speciale troepen de gijzeling in Colleyville bij Dallas en Forth Worth hadden beëindigd. De vier gijzelaars kwamen ongedeerd vrij.

16 januari