Twee smokkelaars opgepakt na bootdrama in Italië waarbij 61 migranten om het leven kwamen

Man met gespannen kruisboog opgepakt op treinper­ron Schiphol: “Verwarde man”

Op een treinperron in het station van de Nederlandse luchthaven Schiphol is zondag een man opgepakt die met een gespannen kruisboog rondliep. Volgens de Marechaussee (het militaire politiekorps in Nederland) was sprake van een dreigende situatie, maar na de arrestatie van de man bleek dat hij in de war was en dat hij niet van plan was iemand iets aan te doen.