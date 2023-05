Twee Russische theatermaaksters in cel voor "rechtvaardigen van terrorisme"

Een Russische rechtbank heeft vrijdag twee artiestes in voorlopige hechtenis geplaatst. De twee worden beschuldigd van het rechtvaardigen van terrorisme in een van hun toneelstukken. Jevgenia Berkovitsj (38) en Svetlana Petrisjoek (43) riskeren tot zeven jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. De vrouwen zitten al minstens tot 4 juli in hechtenis, zo meldt een rechtbank in Moskou, geciteerd door Russische persbureaus.

De twee vrouwen werden donderdag in Moskou gearresteerd en ondervraagd. Ze worden verdacht van het verdedigen van terrorisme in een toneelstuk dat geschreven werd door Petrisjoek en geregisseerd door Berkovitsj in 2020.

Het stuk in kwestie, ‘Finist The Brave Falcon’, dat volledig door vrouwen werd opgevoerd, vertelde het verhaal van Russen die via internet door islamisten in Syrië werden gerekruteerd en vertrokken om zich bij hen aan te sluiten en met hen te trouwen.

Het stuk kreeg lovende recensies en ontving in 2022 twee ‘Gouden Maskers’, de belangrijkste theaterprijs in Rusland.

Vorig jaar publiceerde Jevgenia Berkovitsj, een moeder van twee minderjarige kinderen, verzen tegen het offensief in Oekraïne. Een van haar gedichten, in mei 2022 gepubliceerd op Facebook, verbeeldde het leed van burgers in de Oekraïense steden Marioepol, Boetsja, Lyssytsjansk en Borodjanka, die door de Russische aanval zijn verwoest.

Volledig scherm Svetlana Petrisjoek regisseerde het bewuste toneelstuk. © ANP / EPA

De Russische theaterwereld reageert geschokt op de vervolging van de twee vrouwen. Meerdere Russische artiesten en andere bekende personen uit de culturele sector hebben zich uitgesproken tegen de zaak. De Russische journaliste Ksenia Sobtsjak stelt dat het toneelstuk, dat in 2020 in première ging, zich juist uitspreekt tegen terrorisme. Een petitie die de Russische autoriteiten oproept “moordenaars in plaats van poëten te veroordelen” is inmiddels zeker 2.000 keer ondertekend.

Sinds Russische troepen in februari vorig jaar binnenvielen in buurland Oekraïne, heeft Moskou beperkingen opgelegd aan de vrijheid van meningsuiting in Rusland. Burgers worden sindsdien aangemoedigd om melding te maken wanneer ze vermoeden dat iemand niet loyaal aan het land is. Veel mensen uit de Russische culturele sector zijn het land ontvlucht.