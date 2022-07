Twee Russische grensregio's beschuldigen Oekraïne van beschietingen met artillerie

Coronazo­mer­golf in Grieken­land: vooral deze vakantiere­gi­o's zijn getroffen

In Griekenland is het coronavirus net als in andere EU-landen bezig aan een sterke opmars. Vooral jongeren tussen de 18 en 24 jaar in de toeristische delen van het land raken besmet. Dat hebben de Griekse gezondheidsautoriteiten maandag meegedeeld.

4 juli