Twee peuters vermist na overstromingen in Pennsylvania

De familie is afkomstig uit de staat South Carolina, in het zuiden, en was op bezoek bij vrienden en familie. De vader van de kinderen kon zijn 4-jarige zoon en zichzelf als bij wonder in veiligheid brengen. De moeder en grootmoeder hebben geprobeerd om de twee andere kinderen te redden, maar werden meegesleurd door de watermassa. De grootmoeder heeft het overleefd en bevindt zich momenteel in het ziekenhuis. In de stad Trenton, waar het ongeval gebeurde, viel volgens de plaatselijke brandweer op een uur tijd zowat 170 liter regen per vierkante meter.