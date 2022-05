Twee personen vermist na zware explosie in flatgebouw in Madrid

Aangeklaag­de kardinaal ontkent tijdens proces gesjoemel in vastgoed­deal Vaticaan

In het proces over de verlieslatende vastgoeddeal in het Vaticaan, heeft de aangeklaagde kardinaal Giovanni Angelo Becciu alle beschuldigingen ontkend. "Al deze beschuldigingen zijn volledig ongegrond", zei de Italiaan vandaag in een meer dan twee uur durende verklaring voor de rechter in Rome.

