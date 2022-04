Twee personen opgepakt na overlijden van Tinne (35): “Er zal een toxicologisch onderzoek gedaan worden”

Tinne G. was eind maart afgereisd naar Heesselt, een plattelandsdorpje in de Nederlandse gemeente West-Betuwe. Volgens haar vrienden onderging ze daar een detoxkuur, werd ze onwel en in bed gelegd, om uren later levenloos teruggevonden te worden. De politie werd die zondag verwittigd van het overlijden van Tinne G. (35) en deed naar eigen zeggen meteen onderzoek in de woning om te achterhalen hoe de vrouw is overleden. Dat onderzoek loopt nog. Er werden daarbij ook twee personen opgepakt. Zij werden na verhoor terug vrijgelaten, in afwachting van het verdere onderzoek. Volgens de politiewoordvoerder is “de verwachting dat het onderzoek enkele maanden in beslag zal nemen”. Bij het onderzoek zal ook een toxicologisch onderzoek plaatsvinden, om te bekijken of de vrouw schadelijke chemische stoffen in haar lijf had.