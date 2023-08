Twee personen gearresteerd in Pakistan nadat 6 schoolkinderen en 2 leerkrachten urenlang vastzitten in kabellift

LIVE OEKRAÏNE. Beelden tonen zware explosie op de Krim: “Russisch luchtverde­di­gings­sys­teem ver­woest”

Oekraïne zegt dat het een Russisch luchtverdedigingssysteem van het type S-400 op de bezette Krim heeft vernietigd. Het systeem en de bijbehorende raketten zijn volgens de militaire inlichtingendienst volledig verwoest bij een explosie. Waarmee de aanval op de luchtverdediging is uitgevoerd, is niet duidelijk. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.