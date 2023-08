Twee patiënten met gespiegelde organen ondergaan met succes longtransplantatie: “We zijn allebei wandelende wonderen”

Dennis Deer (50) en Yahaira Vega (27) hebben allebei een zeldzame genetische aandoening die bekend staat als situs inversus, waarbij organen in de borstkas en buik omgekeerd of gespiegeld van hun normale positie zijn ontwikkeld. De lever, de maag en andere abdominale organen zitten dan links in plaats van rechts.

De longen van de psycholoog Dennis Deer waren aangetast door een andere zeldzame ontstekingsziekte polymyositis. Ondanks het feit dat hij extra zuurstof bij zich droeg, werd het steeds moeilijker om zijn werk te doen. “Het was verschrikkelijk. Ik liep 10 stappen en snakte naar lucht”, zei Deer maandag tijdens een persconferentie.

Ook Yahaira Vega had door de genetische aandoening PCD ademhalingsproblemen. Door defecten in kleine haarachtige structuren in de longen functioneerde de trilharen niet goed. De longen kunnen het slijm niet goed afvoeren en kunnen zich ophopen tot gevaarlijke hoeveelheden. Naarmate haar toestand verslechterde, zei Vega dat ze elke dag een beker of twee kon vullen met slijm dat ze had opgehoest.

Transplantatiechirurgen Ankit Bharat en Sam Kim in een operatiekamer.

Uitdaging

De twee patiënten werden op de longtransplantatielijst gezet, maar door hun gespiegelde organen was het een uitdaging om de longen te vervangen. “Het uitvoeren van een orgaantransplantatie bij patiënten met situs inversus is een buitengewone chirurgische uitdaging”, aldus chirurg Ankit Bharat.

“We moesten de oude longen - die omgekeerd in het lichaam zitten - vervangen door nieuwe longen van een donor met een typische of normale plaatsing,” zei Bharat aan CNN. “Omdat de nieuwe longen in een borstholte moeten passen dat een spiegelbeeld is, moesten we gespecialiseerde 3D-scans gebruiken, de nieuwe long in de borstholte passen en dan uitzoeken hoe we de vaten en structuren zo konden aanpassen.”

Twee succesvolle transplantaties in een maand

Op 28 april ontving Vega haar nieuwe longen in het Northwestern Memorial ziekenhuis. Op de vraag wat ze als eerste wilde doen met haar nieuwe longen, zei Vega “lachen”. Vier weken later was Deer aan de beurt. Toen hij wakker werd na de operatie, was hij geschokt dat hij zonder hulp kon ademen.

“Het is zeker een wonder,” zei Dee. Hij gebaarde naar Vega en voegde eraan toe: “We zijn allebei wandelende wonderen.”