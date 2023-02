Twee Pakistaanse broers na twintig jaar gevangenschap vrijgelaten uit Guantanamo Bay

Abdul Rabbani, geboren in 1967, werd beschouwd als een van de oudste gedetineerden in de omstreden gevangenis op een Amerikaanse militaire basis op het eiland Cuba. Hij werd er door de Amerikaanse autoriteiten van beschuldigd te hebben gewerkt voor het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september 2001, Khalid Sheikh Mohammed, bekend als "KSM", en een schuilplaats van Al Qaida te hebben geëxploiteerd in het Pakistaanse Karachi.

Zijn jongere broer Mohammad, die geboren werd in 1969, werd ervan beschuldigd zijn oudere broer te hebben gerekruteerd in extremistische kringen en de reizen en financiën te hebben beheerd van onder meer KSM.

De twee werden in september 2002 in Karachi gearresteerd door de Pakistaanse autoriteiten. Mohammad Rabbani is een van de zeventien gevangenen die werden gemarteld op clandestiene CIA-locaties. Beiden werden sinds 2004 in Guantanamo vastgehouden en in 2021 vrijgelaten, aldus het ministerie van Defensie in een verklaring.

Na hun vertrek staat het aantal gevangenen in de Amerikaanse gevangenis op 32. In januari 2022 drongen onafhankelijke deskundigen in opdracht van de VN er bij de VS op aan hun militaire gevangenis in Guantanamo te sluiten, omdat er "voortdurende mensenrechtenschendingen" plaatsvinden.

De Amerikaanse militaire gevangenis in Guantanamo op Cuba op archiefbeeld.