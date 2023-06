Twee ngo-schepen geblokkeerd door Italië na overtreden nieuwe wet: “Reddingsboten niet bedoeld als veerboten voor migranten”

Volgens officiële cijfers van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken hebben sinds het begin van het jaar al meer dan 50.000 migranten Italië bereikt op boten, tegenover ongeveer 19.600 in dezelfde periode vorig jaar. Er worden nog duizenden migranten verwacht. De radicaal-rechtse Italiaanse regering van Giorgia Meloni, die eerder aankondigde de toestroom van migranten op boten net te stoppen, ziet hen liever niet komen.

Tijdverlies

In de nieuwe wet, die goedgekeurd werd in februari, staat dat reddingsschepen meteen na een reddingsoperatie naar een haven moeten varen. Bovendien beslissen de autoriteiten welke haven dat is en vaak gaat het niet om de dichtstbijzijnde. Schepen worden soms honderden kilometers ver gestuurd. Zo kunnen ze geen meerdere operaties na elkaar uitvoeren en verliezen ze veel tijd.

Volledig scherm Archiefbeeld van maart. Een overladen migrantenboot vol mensen tijdens een reddingsoperatie voor de kust van Calabrië. © AFP

Overtredingen

Een van de schepen, de ‘Mare*Go’, redde naar eigen zeggen vrijdag 37 migranten uit de Middellandse Zee. Zij kwamen aan land op Lampedusa, hoewel de autoriteiten de Siciliaanse haven Trapani had toegewezen. Het schip was echter niet in staat geweest om voor de geredde vluchtelingen te zorgen tijdens de lange tocht naar Trapani, stelt de organisatie. “Daarom hebben we besloten om naar Lampedusa te gaan”, klinkt het.

Het tweede schip, de ‘Sea-Eye 4' van de gelijknamige hulporganisatie, bracht vrijdag 49 mensen naar Ortona in de Abruzzen. De bemanning redde naar eigen zeggen afgelopen dagen 17 mensen en woensdag 32, ze voerden dus meer dan één operatie uit. Na de redding moest de ‘Sea-Eye 4' onmiddellijk koers zetten naar Ortona, zei de Italiaanse kustwacht.

Nu zijn de twee schepen tot nader order vastgelegd. De Mare*Go zou zeker 20 dagen geblokkeerd worden in Lampedusa, laat de ngo weten aan ‘Reuters’. De organisatie verwacht zich ook aan een boete.

Volledig scherm Archiefbeeld van december. Geredde migranten op het ship Sea-Eye 4 bij de haven van Pozzallo. © EPA

Forse toename

De Italiaanse premier Giorgia Meloni zei vorig jaar in de december al dat het nodig was om actie te nemen tegen de 'liefdadigheidsschepen’ op zee, om te voorkomen dat reddingsboten fungeren “als veerboten voor migranten”.

De nieuwe regels van de regering in Rome hebben de grote toestroom van migranten via de Middellandse Zee echter nog niet kunnen terugdringen. Integendeel. Italië krijgt al weken te maken met een forse toename van vluchtelingen die over de Middellandse Zee het land bereiken.

Volledig scherm Archiefbeeld van april. De Tunesische kustwacht houdt migranten op zee tegen tijdens hun poging om de oversteek te maken naar Italië. © REUTERS

Uithaal Franse minister

Begin deze maand haalde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin hard uit naar Meloni. “Meloni leidt een extreemrechtse regering met de vrienden van Le Pen, maar slaagt er niet in de migratieproblemen aan te pakken waarop ze verkozen is”, aldus Darmanin.

Veel migranten reizen door naar Frankrijk. “Ja, er is een toename van migranten, en vooral minderjarigen, in Zuid-Frankrijk", zei Darmanin. “Maar de waarheid is dat er in Tunesië een politieke situatie is die veel kinderen naar Italië doet vertrekken en dat Italië niet in staat is deze migratiedruk te beheersen.”

Volledig scherm Beeld van begin deze maand. Extra controles aan de grens tussen Frankrijk en Italië in de strijd tegen een groeiende migrantenstroom tussen de twee landen. © Photo News

Tunesië is een belangrijk transitland voor migranten die via de Middellandse Zee Europa proberen te bereiken, maar een groot aantal komt ook uit Tunesië zelf. Het land worstelt met schulden, inflatie en tekorten aan noodzakelijke goederen.

Volledig scherm Beeld van april. Migranten tegengehouden door de Tunesische kustwacht in de haven van Sfax. Op de achtergrond verschillende in beslag genomen bootjes. © REUTERS