Twee Nederlanders omgekomen bij kano-ongeval in Frankrijk: “Sven redde zijn zoon, maar bekocht heldendaad met de dood”

Twee Nederlanders uit Zuid-Holland zijn gisteren omgekomen bij een kano-ongeluk in het Mathaux-kanaal in Frankrijk. Ze maakten deel uit van een dertienkoppige groep vakantiegangers. Vader Sven (33) redde zijn eigen zoontje, maar moest die heldendaad met zijn leven bekopen. Ardin (25) zag hoe zijn schoonbroer in de problemen kwam en stierf toen hij hem achterna ging.

De vakantiegangers waren familie van elkaar. Rond 14 uur kwam een deel van hen in de problemen door een draaikolk in het kanaal. De plek is totaal ongeschikt voor navigatie omdat er een wateraanzuigleiding loopt. Waarom ze net tevoren afgedreven waren van de Aube-rivier is voorlopig niet duidelijk.

Alblasserdamnieuws.nl sprak met enkele nabestaanden. Volgens hen zat Sven samen met zijn zoon in een kano toen het drama plaatsvond. De boot kiepte om, vervolgens werd het kind naar beneden gezogen. Sven dook met succes achter hem aan, maar kwam nadien zelf in de problemen. Dat was het sein voor schoonbroer Ardin om zelf in het water te duiken.

Reddingsvest

Een van de slachtoffers werd snel uit het water gehaald, maar kreeg een hartstilstand en overleed ter plekke. De tweede man werd later dood teruggevonden. Het kind dat in het water belandde, droeg als enige een reddingsvest. Hij werd in shock naar een ziekenhuis gebracht. Daar ligt ook een zwangere vrouw, vermoedelijk gaat het om de echtgenote van een van de omgekomen Nederlanders.

“Dit is hartverscheurend, een enorme schok voor onze gemeenschap”, reageert burgemeester Theo Segers van Molenlanden (de gemeente waar beide slachtoffers vandaan komen; nvdr). “Iedereen kent wel iemand uit die familie of kent iemand die iemand kent. Daardoor is de verslagenheid in Molenlanden ook zo groot. We leven met elkaar mee.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.