Twee minderjarige Nederlandse jongens verliezen hand na afsteken van zwaar illegaal vuurwerk

“Na oud en nieuw zien we vaker dit soort ongevallen’’, vertelt Paul Koetsier van de politiemeldkamer Arnhem-Nijmegen. “Maar dit is het gevolg van het afsteken van gevaarlijk vuurwerk, van het soort Cobra.’’

De Cobra is een reeks illegaal vuurwerk, de Cobra 6 is de populairste. Het vuurwerk is levensgevaarlijk en gebruik en bezit is verboden in Nederland en België. Volgens de politie is de knal van een Cobra te vergelijken met die van een kleine handgranaat.