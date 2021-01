Twee minderjarige broers en hun vader verdacht van rol bij dood Nederlandse Lotte (14): “Het zijn geen van allen vechtersbazen”

ALMELO - UPDATE "Drie verdachten in zaak overleden Lotte (14) zijn vader en minderjari­ge zonen”

13 januari In het onderzoek naar de dood van een 14-jarig Nederlands meisje heeft de politie maandagavond een tweede minderjarige jongen opgepakt. Zondagavond werd het stoffelijk overschot van Lotte gevonden in een slootje achter een bedrijventerrein in Almelo (provincie Overijssel), de stad waar ze woonde.