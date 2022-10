Twee miljoen Amerikanen zonder stroom door Ian, dodental loopt op tot 42

Volgens de eerste berichten is de schade in South Carolina beperkter dan in Florida, waar steden onderliepen en hele straten werden weggeblazen. In met name de kustplaatsen van South Carolina zorgde Ian voor overstromingen en raakten huizen beschadigd. In Georgetown, niet ver van waar Ian aan land kwam, werd een houten pier de zee in geblazen. Verder zijn in de staat bomen ontworteld en elektriciteitsmasten omgewaaid.