Twee mensen vermist na verwoestende bosbranden in Colorado

Politie maakt einde aan illegale raveparty in Nederland­se Rijswijk

De Nederlandse politie heeft zaterdagmiddag een einde gemaakt aan een grote illegale raveparty in een loods in Rijswijk, een dorp in de provincie Gelderland. Daar zijn honderden mensen uit binnen- en buitenland al sinds vrijdagavond aan het feesten. In Nederland is sinds een tiental dagen een strenge lockdown wegens de coronapandemie van kracht.

20:02