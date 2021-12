Twee mensen vermist na botsing tussen vrachtschepen op Baltische Zee

Streamz Tv-avond­je met vriendin­nen? Deze series zetten de juiste toon

Nodig je beste vriendin uit en zet de popcorn klaar, want dankzij de langverwachte release van de ‘Sex and the City’-reboot ‘And Just Like That...’ (10/12 op Streamz) staat onze Kijkgids deze week helemaal in het teken van een onvervalste ‘girls night’. Op het menu voor ieder wat wils, met onder andere nieuwe ‘roomies’ in ‘New Girl’ (Disney+), een medische blunder in ‘Jane the Virgin’ (Netflix), de emotionele rollercoaster van ‘This Is Us’ (Prime Video) en nog zoveel meer.

10 december