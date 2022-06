Twee mensen vallen in tank vol chocolade in Amerikaanse M&M’s-fabriek

Expert over “eerste" 3D-ge­print oor: “Geen echte primeur en vooral wachten op langeter­mijn­re­sul­ta­ten voordat men euforie kraait"

In maart kreeg een vrouw in de Verenigde Staten een nieuw oor aangemeten dat met een 3D-printer werd gereconstrueerd. Het zou de eerste keer zijn dat zo’n techniek werd gebruikt. “Al gaat het helaas niet echt om een primeur”, zo kadert Dr. Herman Vercruysse, MKA-arts bij het UZA. “Een soortgelijke techniek werd in 2018 al eens toegepast in Shanghai, maar langetermijnresultaten werden nooit gepubliceerd.” Wellicht waren die niet zo positief.

