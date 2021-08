Twee mensen overleden bij bosbranden in Italië

Opnieuw temperatu­ren tot 45 graden voorspeld in door bosbranden geteisterd Italië

13:53 Italië blijft vechten tegen bosbranden. De afgelopen twaalf uur is de brandweer 395 keer uitgerukt, zei de Italiaanse brandweer vrijdagochtend. De meeste keren was dat in Sicilië en Calabrië. Momenteel zijn acht blusvliegtuigen in gebruik, onder meer in de provincies Reggio Calabria, Cosenza en Matera.