Twee mensen opgepakt in Sicilië voor het aansteken van branden

Afghaanse president: “Afnemende veiligheid komt door abrupte aftocht VS”

2 augustus Dat de militaire situatie in Afghanistan verslechtert, is te wijten aan het “abrupte” besluit van de Verenigde Staten om alle Amerikaanse troepen uit het land terug te trekken. Dat zei de Afghaanse president Ashraf Ghani maandag in een toespraak in het parlement.