Twee mensen neergestoken in Londens ziekenhuis, verdachte aangehouden

Brit (61) zat bijna naast Harding in vermiste duikboot: “Ik twijfelde echter aan kwaliteit van project en vroeg voorschot terug”

Chris Brown (61) was vast van plan om samen met zijn vriend Hamish Harding de tocht naar de Titanic te ondernemen. De Brit had zelfs al een voorschot van 10 procent betaald voor zijn zitje in de duikboot, maar krabbelde uiteindelijk terug. “De kwaliteit van de technologie en de materialen baarde me zorgen. Uiteindelijk vond ik het risico te groot en dus vroeg ik mijn geld terug”, klinkt het in ‘The Sun’.