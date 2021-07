Twee meisjes overleven val van 8 meter uit woning in Oostenrijk

550 huishou­dens in Nederland­se Roermond moeten huizen verlaten

16 juli Zo'n 550 huishoudens in de Nederlandse stad Roermond, langs de Maas zowat 10 km van de Belgisch-Nederlandse grens, zijn vanochtend om 6 uur met megafoons en sirenes gewekt om meteen hun woningen te verlaten. In het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg zijn de waterstanden over hun hoogste punt heen, zegt de Rijkswaterstaat. De stad Maastricht is in de nacht van donderdag op vrijdag "langs het gaatje gegaan", zegt burgemeester Annemarie Penn.