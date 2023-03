Twee meisjes (12 en 13) bekennen moord op leeftijdsgenootje in Duitsland

“Ik hoef helemaal niets”: man (25) sterft bij verkeers­con­tro­le door tientallen politieko­gels

Een ordinaire verkeerscontrole is uit de hand gelopen in de VS. Wanneer de politie een niet-geregistreerd voertuig controleert, weigert bestuurder Allan Chase (25) mee te werken. De agenten willen Chase laten uitstappen uit zijn auto, maar spotten dan een geweer. Wat volgt is een spervuur van tientallen kogels op de bestuurder en zijn BMW. Chase overleeft het niet. De familie van de man noemt het “een brutale moord”. De politie heeft een onderzoek gestart en bodycambeelden vrijgegeven om context te geven bij de schietpartij.