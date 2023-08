Twee matrozen van Amerikaanse marine opgepakt vanwege spionage voor China

De 22-jarige Jinchao Wei, die gestationeerd was aan boord van de USS Essex in San Diego, wordt aangeklaagd voor spionage. Hij zou in februari 2022 in contact zijn gekomen met een Chinese inlichtingenagent, die hem vroeg informatie over het amfibische aanvalsschip over te maken. In ruil voor “duizenden dollars” gaf de matroos sinds maart 2022 beeldmateriaal, tientallen technische en mechanische handleidingen, de locatie van Amerikaanse schepen en beschrijvingen van wapensystemen door aan de Chinezen, aldus de aanklagers.