Twee mannen vrijgelaten na verkrachting Belgische toeriste (20) in Italiaanse beachclub

Russisch bestuurs­lid overleden bij aanslag in Oekraïense Cherson

In de streek rond het Oekraïense Cherson is een Russisch bestuurslid om het leven gekomen bij een aanslag. Dat bevestigen de lokale, door Moskou aangestelde, autoriteiten. Het gaat om Vitali Goura, plaatsvervangend hoofd van het bestuur van Nova Kachovka, een stad ten oosten van Cherson die momenteel in handen is van Rusland.

10:06