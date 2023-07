Twee mannen verbranden boek voor Iraakse ambassade in Kopenhagen

Gelijkaardige acties

Gelijkaardige acties in Zweden hebben de laatste weken tot veel protest geleid in verschillende moslimlanden. Vorige week donderdag bestormden aanhangers van al-Sadr de Zweedse ambassade in Bagdad en staken die in brand. Ze deden dat naar aanleiding van een koranverbranding die later op de dag in Stockholm was aangekondigd.