Twee mannen sterven na vliegtuigcrash bij Praag

Hoe een extreem gewelddadi­ge opvoeding Elon Musk vormde: “Zijn gezicht was onherken­baar na een knokpartij op school, maar zijn vader nam het op voor de dader”

Als Elon Musk vandaag een vreemde snuiter is met het empathisch vermogen van een paardenbloem, dan heeft dat veel te maken met de extreem gewelddadige opvoeding door zijn vader. Dat staat te lezen in een nieuwe biografie van de Tesla- en SpaceX-baas. Musk onthult enkele gebeurtenissen die bepalend zijn geweest in zijn leven.