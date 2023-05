Twee mannen opgehangen in Iran wegens godslastering

Schutter doodt acht mensen in winkelcen­trum Texas, beelden tonen hoe man uit auto stapt en vuur opent op voorbijgan­gers

In de omgeving van een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Texas heeft een schutter het vuur geopend op voorbijgangers. Daarbij kwamen acht mensen om en vielen meerdere gewonden. Negen mensen werden naar het ziekenhuis gebracht; het jongste slachtoffer is amper 5 jaar oud. Ook de schutter is dood.