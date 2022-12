Twee mannen en hond gered na tien dagen dobberen op zee in kapotte zeilboot

Twee mannen en een hond die van de Amerikaanse staat New Jersey zuidwaarts naar Florida wilden reizen, hebben er een hachelijk avontuur op zitten. Hun boot raakte beschadigd in een storm en het drietal dobberde de voorbije tien dagen stuurloos rond op de Atlantische Oceaan. Dinsdag werden ze gered door een tanker die hen toevallig spotte.

Kevin Hyde (65), Joe DiTomasso (76) en diens hond, vertrokken op 27 november vanuit Cape May in New Jersey, met hun zeilboot Atrevida II. Eindbestemming: de tropische Florida Keys, helemaal in het zuiden van de VS.

Na een tussenstop in North Carolina zetten ze op 3 december hun zuidwaartse koers verder. Maar kort nadien raakten ze voor de kust van North Carolina verzeild in een storm, waardoor ze van hun koers raakten. Niet veel later brak ook hun mast af.

Overgeleverd aan de deining

Wanhopig hakte het duo hun gebroken mast los, waardoor hun boot werd overgeleverd aan de deining. “Die boot voer zo goed. Die boot kon het aan, maar wat denk je? Wij niet. We waren kapot”, zegt DiTomasso. “Jullie hebben geen idee hoe golven van twaalf meter hoog eruit zien.”



Tien dagen lang dobberden ze rond op zee en dreven ze steeds verder noordwaarts. Hun boot viel zonder brandstof en elektriciteit, hun drinkbaar water was ondertussen op en er was geen enkele manier om contact te maken met het vasteland.

Gespot door tanker

Ondertussen begon hun familie zich zorgen te maken. “Mijn pa staat erom gekend zijn gsm en oplader te verliezen”, zegt dochter Nina DiTomasso. “Dus in het begin waren we niet superongerust. We dachten gewoon ‘typisch papa’, maar toen het weekend dichterbij kwam begonnen we echt ongerust te worden.”

Toen de zeilers dinsdagnamiddag in de verte de tanker Silver Muna spotten, op zo’n 345 kilometer ten oosten van de staat Delaware, deden de mannen er alles aan om opgemerkt te worden. DiTomasso en Hyde wisten de aandacht van de reusachtige tanker te trekken door met hun armen en vlag te zwaaien. Het vaartuig met bestemming New York pikte hen op.

Volledig scherm Joe DiTomasso en Kevin Hyde © US Coast Guard Mid-Atlantic

Woensdag werden de mannen door de kustwacht, die hen oppikte aan de tanker, met hun geliefden herenigd. “Hun generator werkte niet, hun radio werkte niet,” vertelt Natalie DiTomasso, de zus van Nina. “De telefoons waren niet opgeladen. De laatste keer dat we weten dat ze voedsel hebben opgehaald, was geloof ik rond 3 december. Zo weinig proviand, dus ik kan me niet voorstellen wat ze hebben meegemaakt.”

Hun vader is een ervaren zeiler en weet wat hij moet doen. Dankzij die ervaring kon hij overleven, zeggen de zussen.

De kustwacht, die in totaal meer dan 55.000 vierkante kilometer water afspeurde op zoek naar het vermiste duo, laat weten verheugd te zijn met de uitkomst van de zaak en maakt van de gelegenheid gebruik om het belang van veiligheidsuitrusting te benadrukken, zoals radiobakens waarmee je de hulpdiensten kan contacteren en die in geval van nood je positie kunnen doorgeven.