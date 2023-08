Twee mannen beschuldigd van stichten van bosbranden in Griekenland

Twee mannen worden beschuldigd van het stichten van bosbranden in Griekenland. Een van hen heeft bekend dat hij vier branden zou hebben aangestoken. “Wat is gebeurd, is niet alleen onaanvaardbaar, maar ook verachtelijk en crimineel”, reageert de Griekse minister van Burgerbescherming Vassilis Kikilias.

Een van de mannen werd gearresteerd op het Griekse eiland Evia, omdat hij naar verluidt gedroogd gras in brand zou hebben gestoken in het Karystos-gebied. De man heeft bekend dat hij in juli en augustus vier andere branden in het gebied heeft gesticht. Een tweede man werd gearresteerd in het Larissa-gebied in het centrale deel van Griekenland. Ook hij wordt beschuldigd van het aansteken van branden in Griekenland.

“Brandstichters brengen het milieu en mensenlevens in gevaar”, zegt Vassilis Kikilias, de Griekse minister van Burgerbescherming. “Wat er is gebeurd, is niet alleen onaanvaardbaar maar ook verachtelijk en crimineel.”

De bosbrand bij de Griekse hoofdstad Athene is grotendeels onder controle, terwijl de branden in het noordoosten van het land nog altijd een groot probleem vormen. Dat heeft een woordvoerder van de brandweer tegen Griekse media gezegd.

KIJK. Bosbrand veroorzaakt explosies in Grieks munitiedepot:

Schade

De grootste brand vond plaats in de buurt van de stad Alexandroupolis. Meer dan 290 brandweerlieden werden ingezet om de brand te blussen. Het is intussen al de achtste dag dat de brand woedt. Het land heeft te maken met een warme en droge zomer die gepaard gaat met vele bosbranden. Die hebben in totaal meer dan 120.000 hectare land in de as gelegd, een verdrievoudiging van het landelijke gemiddelde sinds 2006. De vuurzeeën hebben deze zomer zeker 25 mensen het leven gekost, onder wie negentien vermoedelijke migranten die de grens vanuit Turkije waren overgestoken.

Nog voordat de branden in het noordoosten van het land volledig geblust zijn, zijn experten al gestart met het opmeten van de schade. Volgens de Griekse krant Kathimerini werd in het gebied rond de grensrivier Evros reeds 74.000 hectare in de as gelegd, waarvan 13.000 hectare in het nationaal park van Dadia. Dadia vormt een belangrijke nestplaats voor roofvogels en gieren, gevreesd wordt dan ook dat velen van hen in de vlammen vergingen. De experts denken dat de natuur decennia nodig zal hebben om helemaal te herstellen, als dat al ooit zal gebeuren.

Griekenland riep de hulp in van andere landen. Duitsland, Zweden, Kroatië en Cyprus stuurden vliegtuigen. Tientallen Roemeense, Franse, Tsjechische , Bulgaarse, Albanese en Slowaakse brandweerlieden kwamen ter plekke helpen.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News