Twee mannen aangeklaagd voor moord op Noord-Ierse journaliste

Journalis­te komt om het leven bij terroris­tisch incident in Noord-Ier­land

20 april Een vrouw is gisteravond omgekomen bij een "terroristisch incident" in een buitenwijk van de Noord-Ierse stad Londonderry. Dat meldt de politie via Twitter. Het slachtoffer is journaliste Lyra McKee, meldden verschillende collega’s.