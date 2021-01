Twee luxehotels in Zwitsers skioord Sankt Moritz in quarantaine na uitbraak met Zuid-Afrikaanse coronavariant

Britse variant verspreidt zich nu razendsnel: verschil­len­de scholen gesloten, honderden gezinnen in quarantai­ne

10:15 De Britse coronavariant toont nu ook bij ons hoeveel besmettelijker hij wel is. In een rusthuis in Houthulst raakten in een mum van tijd 110 mensen besmet. Gisteravond beslisten een lagere school in Edegem en een middelbare school in Kontich de deuren één week te sluiten na infecties met de variant.