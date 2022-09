Twee LGBTQ-activisten ter dood veroordeeld in Iran

Volgens een rapport van mensenrechtenorganisatie Hengaw werd het vonnis afgelopen week aan Zahra en Elham bekend gemaakt in de gevangenis van Urmia. De twee worden beschuldigd van het promoten van homoseksualiteit, het promoten van het christendom en het communiceren met media die tegen de Islamitische Republiek zijn.

Zahra Sedighi-Hamadani werd eerder dit jaar door Amnesty International beschreven als een gendernonconform persoon en LGBTQ-activist die door de autoriteiten werd vastgehouden “vanwege haar seksuele geaardheid en genderidentiteit, evenals haar posts op sociale media en verklaringen ter verdediging van LGBTQ-rechten”.

Amnesty zei dinsdag “verontwaardigd” te zijn over de vonnissen en riep de Iraanse autoriteiten op om onmiddellijk “de veroordelingen en doodvonnissen te vernietigen” en Zahra en Elham vrij te laten, aldus de verklaring. Tegen de vonnissen wordt beroep aangetekend bij het Iraanse Hooggerechtshof.

BBC-documentaire

Amnesty International liet in januari al weten dat Zahra voor het eerst werd vastgehouden in oktober 2021 in het Iraakse Erbil. Het ging toen over haar rol in een BBC-documentaire, waarin ze sprak over misbruik van de LGBTQ-gemeenschap in de regio.

Na haar vrijlating in Irak probeerde Zahra vanuit Iran naar Turkije over te vluchten om asiel aan te vragen. In Iran werd Zahra beschuldigd omdat ze volgens de ‘Intelligence Organization of the Revolutionary Guards’ betrokken was bij de “smokkel van Iraanse meisjes en vrouwen” naar buurlanden om ze vervolgens onder te brengen in homoseksuele groepen.

Amnesty International noemt de beschuldigingen “onecht en ongegrond”.

Op weg naar de vrijheid

Voordat Zahra naar Turkije probeerde te vluchten, zei ze dat ze “op weg was naar de vrijheid” in een video die in december 2021 werd vrijgegeven door het Iraanse Lesbian and Transgender Network, ook bekend als 6Rang.

“Als ik het haal, zal ik voor de LGBTQ-gemeenschap blijven zorgen. Ik zal achter hen staan ​​en mijn stem laten horen. Als ik het niet haal, heb ik mijn leven voor deze zaak gegeven”, zei ze in de video.​