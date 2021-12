Twee kinderen overleden door tragisch incident met springkasteel in Australië

Independer Zwaardere boetes voor smartphone­ge­bruik achter het stuur: wat zegt je verzeke­ring?

Vanaf januari wordt het gebruik van een smartphone achter het stuur beschouwd als een overtreding van de derde graad, waarbij je iemand rechtstreeks in gevaar brengt. Daardoor stijgt de boete van 116 euro naar 174 euro. Maar wat zegt je verzekeraar als je een ongeval veroorzaakt doordat je afgeleid was door je telefoon of multimediasysteem? Independer.be zocht het uit.

