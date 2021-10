Twee kinderen gedood nadat dragracer controle verliest tijdens autowedstrijd in Texas

Motorsport Spaanse motorcou­reur (15) overlijdt na crash in Jerez

27 september De Spaanse motorcoureur Dean Berta Viñales is om het leven gekomen door een ongeluk op het circuit van Jerez in de Supersport 300-klasse. De 15-jarige Spanjaard, neefje van MotoGP-coureur Maverick Viñales, was zaterdag in de eerste race van het weekeinde betrokken bij een crash met meerdere coureurs. Hij liep daarbij ernstige verwondingen aan zijn hoofd en borst op.