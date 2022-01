Twee journalisten door bende doodgeschoten op Haïti

Haïtiaanse premier Ariel Henry overleeft moordaan­slag

Zaterdag hebben onbekenden het vuur geopend op de Haïtiaanse premier Ariel Henry. Henry was op dat moment aanwezig op een herdenkingsevenement voor de onafhankelijkheid van het land in Gonaïves, in het noorden van het land. Dat meldt de BBC op basis van de Haïtiaanse autoriteiten. Bij de aanslag kwam een persoon om het leven, twee anderen raakten gewond, aldus lokale media.

3 januari