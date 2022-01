Twee jonge Duitse agenten doodgeschoten tijdens verkeerscontrole: politie verspreidt foto van verdachte

Moeder van dood jongetje in valies aange­klaagd en opgesloten

De moeder van de tienjarige jongen die met een mes is doodgestoken en zo deze week in een valies in het Franse Seine-et-Marne is gevonden, is zondag in staat van beschuldiging gesteld voor vrijwillige doodslag en gevangen gezet, zo heeft de procureur van Meaux bekendgemaakt.

30 januari