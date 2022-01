Twee jonge Duitse agenten doodgeschoten tijdens verkeerscontrole: politie pakt twee verdachten op na klopjacht

Twee jonge agenten zijn doodgeschoten in Ulmet (het westen van Duitsland) toen ze bezig waren het verkeer te controleren. De politie heeft twee verdachten opgepakt, de 38-jarige Andreas Johannes Schmitt en een man van 32. De slachtoffers wilden volgens ‘Bild’ het voertuig verder onderzoeken nadat er in de kofferbak minstens één dood wild dier ontdekt werd. “Ze schieten op ons!”, klonk het in het laatste radiobericht. De politieman en -vrouw zouden beiden een kogel in het hoofd gekregen hebben.

De agenten van het district Kusel werden omstreeks 4.20 uur beschoten tijdens een verkeerscontrole. De politie ging er meteen van uit dat er minstens twee daders waren omdat hun diep betreurde collega’s in het meervoud spraken.

Het eerste onderzoek wees naar de 38-jarige Andreas Johannes Schmitt uit Spiesen-Elversberg als verdachte. Zijn verblijfplaats was onbekend. Politiehelikopters, honden en speciale politie-eenheden hielden een klopjacht op de man, en de politie verspreidde ook een opsporingsbericht met een foto van Schmitt. De politie kon Schmitt aanhouden in de stad Sulzbach en even later ook nog een tweede verdachte, een man van 32.

Politie ging met massale klopjacht op zoek naar verdachten:

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Voor hun dood hadden de agenten via de radio gemeld dat ze werden beschoten. Daarvoor hadden ze volgens Duitse media nog doorgegeven dat ze een auto met dood wild in de achterbak gingen controleren.

De slachtoffers waren een 24-jarige agente en een 29-jarige politieman. De 24-jarige was nog in opleiding. Zij stierf ter plaatse. Haar wapen stak nog in de holster, zij moet dus compleet verrast geweest zijn. De mannelijke agent, die wel nog zijn magazijn leegschoot, overleed korte tijd later. Hij heeft zelf nog versterking kunnen oproepen. Die kwam te laat.

Volledig scherm Agenten sloten een weg af voor het sporenonderzoek. Aan wegblokkades werden auto’s gecontroleerd. De politie vroeg om geen lifters op te pikken in het gebied rond Kusel. © Sebastian Gollnow/dpa

Malu Dreyer, de eerste minister van de deelstaat Rijnland-Palts, reageert geschokt. “Deze misdaad is afschuwelijk. We zijn zeer ontdaan dat twee jonge mensen hun leven verloren hebben tijdens de uitoefening van hun functie. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden”, klinkt het. Als teken van rouw hangen de vlaggen in de deelstaat halfstok. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser doet het incident haar denken aan een executie.

Volledig scherm © Sebastian Gollnow/dpa

Volledig scherm © Thomas Frey/dpa

Volledig scherm © AP