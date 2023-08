Twee jaar na Taliban-bewind in Afghanistan: “Vrouwen verdwijnen langzaam uit de samenleving”

Tientallen lichaamsde­len gevonden in diepvrie­zers in Mexico

Politieagenten hebben zondag in Mexico zakken met lichaamsdelen van minstens dertien mensen ontdekt in diepvriezers. Het onderzoek naar de vondst in twee huizen loopt nog. Dat heeft het parket van de staat Veracruz maandag bekendgemaakt. De achtergrond bij deze lugubere ontdekking is nog onduidelijk.