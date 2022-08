Twee jaar na havenontploffing in Beiroet: een open wonde ettert terwijl de autoriteiten de zaak proberen af te sluiten

De klokken stonden stil toen een van de grootste niet-nucleaire explosies in de geschiedenis Beiroet doorkliefde. De explosie verwoeste huizen, straten en mensenlevens. De overheid wil de zaak nu afronden, maar het leed is nog elke dag zichtbaar.

Het was 18.07 uur. Duizenden levens waren verwoest en de Libanese hoofdstad was veranderd in een hellandschap. Donderdag is het twee jaar geleden dat de explosie in de haven plaatsvond. Toch dragen de zwaarst getroffen oostelijke buurten van de stad nog steeds de littekens van de ontploffing. De nabestaanden van ten minste 215 omgekomen mensen eisen nog steeds gerechtigheid, want gerechtelijk onderzoek naar de explosie liep vast.

In de twee jaar na de explosie heeft de politieke elite van Libanon - in de volksmond bekend onder de spottende term al-sulta, of “de macht” - gerechtigheid ontlopen en geprobeerd de herinneringen onder de spreekwoordelijke mat te vegen. Voor activisten, vooral familieleden van de overledenen, deed het denken aan de manier waarop de burgeroorlog van het land in 1990 eindigde.

Toen werden de strijdende partijen in Libanon door een amnestiewet vrijgesproken van misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden, waaronder bloedbaden, verkrachtingen, buitengerechtelijke executies en massale deportaties. In de officiële geschiedenisboeken van het land is nergens een verslag te vinden van het 15 jaar durende conflict. De hele bevolking werd opgedragen gewoon door te gaan met het leven.

Dodelijkste explosie

De autoriteiten hebben op dezelfde manier gereageerd op de ontploffing in de haven van 2020, die nog steeds de dodelijkste explosie in de moderne geschiedenis van Libanon is, met materiële en fysieke slachtoffers tot op 12 kilometer afstand.

In de tussenliggende jaren heeft de regering herhaaldelijk een gerechtelijk onderzoek geblokkeerd dat verschillende ambtenaren beschuldigde van criminele nalatigheid in verband met de onjuiste opslag van zo’n 2700 ton explosief ammoniumnitraat. Sommige van de aangeklaagden zijn dit jaar zelfs herkozen in het parlement.

Beschadigde silo’s

Eerder dit jaar kwam de regering met plannen om de beschadigde silo’s af te breken, wat de woede van de families van de slachtoffers wekte, die de silo’s beschouwen als een gedenkteken van de ramp. De regering zwichtte voor de druk van de bevolking en het plan werd ingetrokken.

Maar weken later begon het gebouw te branden, wat de argwaan wekte van activisten en familieleden van de overledenen. Zij beschuldigden de regering ervan enkel halfslachtige pogingen te hebben ondernomen om de branden te blussen. Toen twee van de silo’s uiteindelijk in het weekend instortten, waren de activisten woedend.

Volledig scherm Silo's stonden eind Juli in brand. © AP

“Wekenlang hebben jullie de silo’s langzaam laten branden en geen serieuze actie ondernomen om het vuur te stoppen”, twitterde activist Lucien Bourjeily. “De ineenstorting (van de silo’s) vandaag lijkt op de ineenstorting van de staat die langzaam uit elkaar valt, zonder serieuze actie om dit te stoppen noch de verantwoordelijken verantwoordelijk te houden.”

Torenhoog grafzerk

De tarwesilo’s van Beiroet zijn veel dingen tegelijk. Ze staan als een torenhoog grafzerk van een vervlogen tijdperk. De smeulende structuur lijkt ook te etteren als de open wonde van het collectieve geheugen van de stad. Voor de familieleden van de slachtoffers markeert het de plaats van een misdaad, een dreigende massa die dient als een herinnering aan de zoektocht naar verantwoording.

Sinds de explosie is Libanon financieel in een neerwaartse spiraal terechtgekomen, die in oktober 2019 begon. Het land bevindt zich in de greep van een broodcrisis, deels vanwege de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne, maar ook vanwege Libanon’s infrastructurele en financiële verval. De economische ellende - inflatie, stijgende werkloosheid, massale armoede - gaat onverminderd door.

Maar voor velen hebben de opeenvolgende crisissen de herinneringen aan de ontploffing van de haven van Beiroet niet overschaduwd: het verbrijzelde glas dat nog weken daarna onder de voeten knarste; de scènes van overvolle ziekenhuisafdelingen; degenen die zijn omgekomen en degenen die het ternauwernood hebben overleefd. Voor wie gerechtigheid wil, moeten de gebeurtenissen van 18.07 uur op 4 augustus 2020 blijven nagalmen tot de verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen.

Volledig scherm De verwoesting na de grote ontploffing in Beirut in 2020 © AP