Twee jaar gevangenis voor zoon die vader berooft van meer dan 65.000 euro door stem van zijn overleden moeder te imiteren

Daniel Cuthbert beroofde zijn vader uit Northamptonshire in 2017 door grote sommen geld van zijn rekening te halen. Cuthbert pleegde daarvoor meerdere telefoontjes naar de bank van zijn vader. Tijdens de telefoongesprekken deed hij zich voor als zijn vader en deed hij verschillende verzoeken om geld over te maken naar zijn eigen rekening. In andere telefoongesprekken imiteerde de zoon zijn moeder, die een paar maanden voordat de fraude begon, was overleden.

Naast een gevangenisstraf van twee jaar kreeg Cuthbert ook een straatverbod van vijf jaar opgelegd. De politie reageerde dan ook opgelucht na de uitspraak: “Dit was een complex onderzoek, maar dankzij het uitstekende werk van de hoofdonderzoeker is Cuthbert in de gevangenis beland en heeft hij nu genoeg tijd om over zijn daden na te denken. We hopen dat dit enige afsluiting brengt voor het slachtoffer, dat door zijn zoon een afschuwelijke beproeving moest doorstaan, slechts enkele maanden nadat hij zijn vrouw had verloren”.