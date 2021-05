Twee Italiaanse skiërs overleden bij lawine in Frankrijk

Alle gevacci­neer­den vanaf 7 juni welkom in Spanje, alle Britten al vanaf maandag

13:37 De Spaanse premier Pedro Sanchez gooit de deuren van zijn land open voor gevaccineerde reizigers. Vanaf 7 juni is iedereen welkom, als die persoon maar gevaccineerd is. Britten zijn zelfs al iets vroeger welkom: vanaf maandag kunnen zij zonder beperkingen naar Spanje afreizen, gevaccineerd of niet. Dat heeft de Spaanse premier aangekondigd tijdens een toespraak op de internationale toerismebeurs Fitur.