Twee Iraanse vrouwen opgepakt voor niet dragen hoofddoek nadat man hen besmeurde met yoghurt

KIJK. Vierjarige jongen verdwaalt in het bos: trouwe viervoeter wijkt geen seconde van zijn zijde en kan politie alarmeren

Dramatische bodycambeelden tonen hoe politieagenten op zoek gaan in een bos naar een vermiste kleuter in de Amerikaanse staat New Jersey. Een vierjarige jongen dwaalde af van zijn huis en raakte verdwaald in een bos. Gelukkig week zijn zwarte labrador geen seconde van zijn zijde. Dankzij het geblaf van de trouwe viervoeter kon de politie het jongetje lokaliseren. De kleuter werd na iets meer dan een uur herenigd met zijn moeder en verkeert in goede gezondheid. De omstandigheden waarin hij verdwaalde, zijn niet geweten.