Twee glazen alcoholvrije muscadinewijn per dag doen wonderen voor de huid

Een glaasje kan geen kwaad, maar twee glaasjes ook niet - tenminste als het om alcoholvrije muscadinewijn gaat. Dat mag dan wel als een loze reclamekreet klinken, maar het is in feite gebaseerd op degelijke wetenschap. Voor een studie van de University of Florida dronken zeventien vrouwen tussen de 40 en 67 jaar elke dag twee glazen. Het resultaat was een merkbaar strakkere en beter gehydrateerde huid.

De vrouwen werden in twee groepen verdeeld: de ene helft kreeg alcoholvrije muscadinewijn, terwijl de andere helft een placebo kreeg. Het placebo-drankje leek exact op de muscadinewijn en smaakte vrijwel hetzelfde, maar bevatte geen polyfenolen. Alle vrouwen dronken zes weken lang dagelijks 300 milliliter, gevolgd door een rustperiode van drie weken. Daarna dronken ze zes weken lang dagelijks 300 milliliter van het andere drankje.

Niet minder rimpels

Hieruit bleek dat het drinken van muscadinewijn significant de huidelasticiteit verbeterde. Het verlies van elasticiteit maakt dat onze huid naarmate we ouder worden slapper wordt. Ook hadden de wijndrinkers minder vochtverlies in de diepere huidlagen. Dat betekent dat de huid beter in staat is om zich te beschermen tegen schade. Hoewel er geen verschil werd waargenomen in het aantal rimpels, werd wel een toename van de huidzachtheid opgemerkt. Er waren zelfs minder markeringen van oxidatieve stress en ontstoken weefsel, maar deze lagen niet boven de drempelwaarde en kunnen dus niet als significant worden beschouwd.

Achtergrond Muscadinedruiven groeien aan de Vitis rotundifolia, een plant uit de zuidoostelijke staten van de VS. Nu is hij te vinden in heel Zuid-Noord-Amerika. Hij staat bekend als de moerasdruif vanwege zijn gedijen in de moerasgebieden van Florida en Louisiana, waar hij op oude boomstammen groeit.

Wetenschappelijke primeur

Het is de eerste keer dat wetenschappers op deze manier de invloed van niet-alcoholische wijn op de huid hebben onderzocht. De onderzoekers schrijven de gunstige effecten toe aan polyfenolen, de chemische verbindingen die voorkomen in diverse plantaardige producten. Deze antioxidanten gaan celschade in het lichaam tegen en kunnen bijdragen aan het voorkomen van ziekten zoals kanker of hartaandoeningen.

“Muscadinedruiven blijken een uniek polyfenolisch karakter te hebben vergeleken met andere rode druivensoorten”, zegt onderzoeker Lindsey Christman van de University of Florida. “Onze studie laat zien dat de polyfenolen in muscadinewijn de potentie hebben om de huidconditie te verbeteren bij vrouwen boven de 40 jaar. Het gaat hier dan vooral om de elasticiteit en het vochtverlies in de diepere huidlagen, ofwel het transepidermaal waterverlies (TEWL).” Deze ontdekkingen worden gepresenteerd tijdens het voedingssymposium NUTRITION 2023 in Boston.

Volgende stap

De onderzoekers hopen in de toekomst een grootschalige proef op te zetten waarbij niet alleen vrouwen tussen de 40 en 67 jaar worden betrokken, maar ook mannen en vrouwen van alle leeftijden. Op die manier kunnen de bevindingen verder worden bevestigd. Ze waarschuwen wel dat de muscadinewijn die in de winkelrekken ligt meestal alcohol bevat. En dat is dan weer niet goed voor de huid.

“We hebben de alcohol uit de wijn gehaald omdat we geïnteresseerd waren in het effect van de bioactieve stoffen in de wijn en dan met name de polyfenolen. De alcohol zou een extra variabele toevoegen aan de studie, waardoor de uitkomsten kunnen veranderen. Dat wilden we niet. Ook zou het nog kunnen zijn dat het alcoholvrij maken van de wijn de chemische samenstelling van de wijn heeft veranderd”, besluit Christman.