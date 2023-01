Twee gewonden bij nieuwe schietpartij in Jeruzalem: “Terroristische aanslag”

Poetin op hoge hakken tijdens bezoek aan universi­teit - Is het wel de echte?

De Russische president Vladimir Poetin bracht woensdag een bezoek aan de Lomonosov-universiteit in Moskou. Op foto’s is duidelijk te zien dat hij hakken draagt en dat ging op sociale media niet onopgemerkt voorbij. Sommige twitteraars spotten ermee dat de man zo onzeker is over zijn lengte dat hij kiest voor hakken. Anderen vragen zich af of het hier geen kleinere dubbelganger van de Russische president betreft.

