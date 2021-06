Twee gewonden bij nieuwe mesaanval in Duitsland, dader op de vlucht

De slachtoffers zijn 45 en 68 jaar, en zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Hun leven is niet in gevaar.



De veronderstelde dader is blond en is tussen 20 en 30 jaar oud. Hij zou een litteken op het gelaat hebben. Hij is voortvluchtig en wordt actief door de politie opgespoord.



Vrijdag heeft in de Duitse stad Würzburg een man drie mensen doodgestoken.