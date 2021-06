Twee gewonden bij nieuwe mesaanval in Duitsland, dader gevat

De slachtoffers zijn voorbijgangers van 45 en 68 jaar, en zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Hun leven is niet in gevaar.

De veronderstelde dader sloeg op de vlucht. De politie pakte hem later op in zijn woning. De 32-jarige man was gewond en hij zou volgens de politie zichzelf hebben verwond. Over zijn motief is nog niets bekend. De man en zijn slachtoffers kenden elkaar niet.